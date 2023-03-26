Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu!

Hayri Gür Spor Salonu'nda dün başlayan Trabzonspor Olağanüstü Genel Kurulu'nun ikinci günü sabah 09.00'da başladı. Divan Başkanı Ali Sürmen ve üyelerin yerini almasıyla birlikte yapılan bilgilendirmelerin ardından kurul seçimlere tek aday olarak giren Ertuğrul Doğan'ın konuşmasıyla başladı.

Trabzonspor’un 55 yıl önce temelini atan kurucularına, eski başkanlarına, teknik direktörlerine, futbolcularına saygı ve minnetlerini sunduğunu söyleyen Ertuğrul Doğan, "Ebediyete irtihal edenlere rahmet diliyorum. Trabzonspor var ise onların sayesindendir, sağ olsunlar" dedi.

"Trabzonspor yarışmaya devam edecektir"

Trabzonspor'un yarışa devam edeceğini söyleyen Doğan, "Orta vadede sonuç alacağımıza inandığımız sürdürülebilir ekonominin karşılığı kulübümüze gelir sağlayacak yeni projeler, takım bütçesini düşürmek, üreterek yarışacağımız altyapı organizasyonumuzu daha da sağlamlaştırmak ve scouting olacaktır. Bu hamlelerimizin olgunlaşmasını beklerken elbette Trabzonspor’umuz yarışmaya devam edecektir" diye konuştu.

"Trabzonspor sadece Trabzon'dan ibaret değildir"

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor'un sadece Trabzon’dan ibaret olmadığını belirterek, "Trabzonspor, efsane başkanımız Şamil Ekinci’nin de dediği gibi kökleri Trabzon’da, dalları bütün dünyaya yayılmış çınar ağacıdır.

Bu ağacın gölgesinde bulunmaktan büyük onur ve gurur duyuyorum. Bu kürsüden dalları Mardin’e, Antalya’ya, Ağrı’ya, Niğde’ye, İstanbul’a, Urfa’ya, Artvin’e, Berlin’e, Paris’e, Tokyo’ya, New York’a hatta Papua Yeni Gine’ye kadar uzanmış armaya sevdalı tüm bordo-mavi yüreklere selam gönderiyorum" diye konuştu.