Trabzonspor'un oynayacağı özel maç ertelendi

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanşında 23 Şubat Perşembe günü Basel ile oynanacak müsabakadan sonra planlanan ve gelirinin depremzedelere aktarılacağı özel maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Karşılaşmanın oynanacağı tarih ve detaylı bilgiler ayrıca paylaşılacaktır." ifadesine yer verildi.

Kamuoyuna Duyuru | Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off rövanş maçında 23 Şubat Perşembe günü Basel ile oynayacağı müsabakadan sonra planlanan ve gelirinin depremzedelere aktarılacağı özel maç, ileri bir tarihe ertelenmiştir.



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