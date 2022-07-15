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Trabzonsporlu oyuncular barbekü partisinde buluştu

Bordo-mavili takım, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan Trabzonsporlu oyuncular, barbekü partisinde bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Slovenya kampında basına kapalı gerçekleştirilen barbekü partisine teknik direktör Abdullah Avcı, teknik ekip ve oyuncular katıldı.

Bordo-mavili takım, bu akşam yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.

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