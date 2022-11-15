Trabzonsporlu Djaniny kayıp!

Trabzonspor’da Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın olumlu raporuyla yönetimin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığı Jorge Djaniny bu sezon adeta ortada yok!

Bordo-mavililerin geçen sezon elde ettiği şampiyonlukta ve başarılarda attığı 10 gol ve yaptığı 3 asistle büyük katkıda bulunan, kariyerinin de en etkili dönemlerinden birini yaşayan tecrübeli futbolcu, bu sezon ortaya koyduğu performansla en başta Avcı olmak üzere herkesi şaşırttı.

Spor Toto Süper Lig’de 9, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2, UEFA Avrupa Ligi’nde 6 maçta şans bulan ve bordo-mavili formayı 706 dakika terleten Djaniny ne gol ne de asist hanesine bir istatistik yazdırabildi.

Teknik Direktör Abdullah Avcı’nın öğrencisiyle özel bir toplantı yapacağı ve Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için verilen arayı iyi değerlendirmesini isteyeceği bildirildi. Tecrübeli futbolcunun da 45 günlük arada iyi çalışarak eski günlerine geri dönmek istediği öğrenildi.