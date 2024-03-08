Trabzonspor’dan Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır’ın sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edildiğini duyurdu.

Bordo-mavili kulübün sağlık kurulu başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Futbol A Takımımızın, Corendon Alanyaspor ile oynadığı karşılaşma sonrasında sağ kalçasında ağrı hisseden Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın yapılan muayenesi ve MR görüntülemesi sonucunda sağ kalça bölgesinde kas yaralanması tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır."

Öte yandan, Uğurcan Çakır’ın Süper Lig'de yarın oynanacak Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyeceği ancak gelecek haftaki Fenerbahçe maçında takımdaki yerini alacağı öğrenildi.