Trabzonspor'dan takviye! KAP bildirimi geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, El-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.



Kulübün KAP'a yaptığı bildiride, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi.