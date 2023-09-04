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Trabzonspor'dan takviye! KAP bildirimi geldi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, El-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, El-Ettifaq'ta forma giyen Berat Özdemir'in kiralık olarak kadroya katıldığını duyurdu. 


Kulübün KAP'a yaptığı bildiride, "Profesyonel futbolcu Berat Ayberk Özdemir'in, 2023-2024 futbol sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi konusunda Ettifaq Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; geçici transfer bedeli olarak herhangi bir ücret ödenmeyecektir." ifadelerine yer verildi. 

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