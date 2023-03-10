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Trabzonspor'dan KAP bildirimi!

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve sezon sonuna kadar olan alacaklarının ödeneceğini açıkladı.

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avcı'ya 2023-2024 ve 2024-2025 futbol sezonları için herhangi bir ödeme yapılmayacak olup, 2022-2023 futbol sezonu için ise mayıs 2023'e kadar olan alacakları ödenecektir."

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