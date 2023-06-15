Trabzonspor'dan ilk transfer bombası!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonda istediği sonuçları alamayan ancak gelecek dönem için hummalı bir çalışma yürüten Trabzonspor ile ilgili Portekiz'den dikkati çeken bir transfer iddiası ortaya atıldı. İddiaya göre; Fırtına, son olarak Porto'da forma giyen sağ bek Wilson Manafa ile anlaşmaya vardı.

İmza aşamasında

Trabzonspor, Başkan Ertuğrul Doğan yönetiminde ilk transferini yapmaya hazırlanıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin, Porto ile sözleşmesi sona eren ve mücadelesi olmasıyla tanınan Wilson Manafa ile el sıkıştığı ve 28 yaşındaki oyuncunun resmi imza atmaya çok yakın olduğu belirtildi.

Manafa bu sezon Portekiz temsilcisinde 18 maça çıktı ve 1 asist yaptı. Yetenekli oyuncunun güncel piyasa değeri ise 3 milyon Euro civarında.