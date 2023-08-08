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Trabzonspor'dan dudak uçuklatan anlaşma!

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Bordo mavililer, anlaşmadan toplam 1 milyar 416 milyon TL gelir elde edecek.

Trabzonspor, stadyum isim sponsorluğu için Papara şirketi ile toplam 1 milyar 416 milyon TL karşılığında 5 yıllık anlaşma imzalandığını açıkladı.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi;

"Şirketimiz ile PAPARA ELEKTRONİK PARA A.Ş. arasında Stadyum isim sponsorluğu ve diğer reklam ve iletişim haklarını kapsayan geniş kapsamlı bir sözleşme imzalanmıştır.

Şirketimiz ile Papara A.Ş. arasında imzalanan sözleşme 2023-2024 sezonundan itibaren başlamak üzere toplam 5 sezonluk süreyi kapsamaktadır.

Yapılan sözleşme gereği Papara A.Ş. Şirketimize kullanacağı haklar karşılığında yıllık 236 milyon TL + KDV olmak üzere toplamda KDV dahil 1.416.000.000.-TL ödeme yapacaktır.

Yıllık bedel, her sezon öncesi haziran ayında açıklanacak olan yıllık tüfe değişim oranında arttırılacaktır."

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