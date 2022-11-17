Trabzonspor'dan Artem Dovbyk hamlesi!

Süper Lig 'de bu sezon sergilediği performansla geçen sezonu aratan Trabzonspor, ara transfer dönemi için kolları şimdiden sıvadı. Bordo-mavililer geçen sezon da gündemine aldığı Artem Dovbyk için harekete geçti.

Kulübüyle sözleşme yenileyecek mi?

Geçen sezondan beri Trabzonspor’un gündeminde olan Artem Dovbyk, Dnipro’da etkili futbolunu sürdürüyor. 25 yaşındaki forvet, çıktığı 20 maçta 14 gol atıp, 4 de asist yaparken, kulübü sözleşme uzatmak için harekete geçti.

İtalyan kulüplerinin de radarında

Ukrayna basınına göre Dovbyk, Dnipro’nun teklifini kabul etmedi. Kulübüyle mukavelesi 2023’ün aralık ayında sona erecek olan Dovbyk, bazı İtalyan takımlarının da radarında bulunuyor.

En iyi performansı Nwakaeme gösterdi

Genç oyuncular ve kiralık giden oyuncularla birlikte toplamda 25’e yakın isimle yollarını ayıran Trabzonspor’da, en iyi hücum performansını Nwakaeme gösterdi. Nijeryalı yıldız, Al Fahya takımında çıktığı 7 maçta 3 gol kaydetti. Kouassi, Karagümrük’te çıktığı 14 lig maçında 2 gol, 1 asistle oynarken; Cornelius Kopenhag’da 8 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı. Ahmetcan, Ajax’ta süre bulamazken, Berat 8 maçta 1 gol attı. Gervinho ise 1 gol,1 asistle takımına katkı sağladı.