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Trabzonspor'dan ağır yenilgi

Süper Lig'in 30. hafta kapanış maçında Sivasspor sahasında Trabzonspor'u 4-1 yendi. Bordo mavililerde Larsen, 22. dakikada kırmızı kart gördü.

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ve Trabzonspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sivasspor mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 27 (penaltı) ve 58'de Samu Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve 90+3'te Caicedo attı. Konuk takımın tek golü ise 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Sivasspor puanını 34 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.

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