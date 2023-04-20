Trabzonspor'dan ağır yenilgi

Süper Lig'in 30. haftasında Sivasspor ve Trabzonspor, Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Sivasspor mücadeleden 4-1 galip ayrıldı. Ev sahibi takımın gollerini 27 (penaltı) ve 58'de Samu Saiz, 37'de Erdoğan Yeşilyurt ve 90+3'te Caicedo attı. Konuk takımın tek golü ise 11. dakikada Lazar Markovic'ten geldi.

Sivasspor puanını 34 yaparken, Trabzonspor 45 puanda kaldı.