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Trabzonspor'da sürpriz ayrılık!

Trabzonspor’da sezon bitmeden sürpriz bir ayrılık yaşandı.

Geçtiğimiz yaz transfer döneminde Hollanda ekibi Ajax'tan kiralık olarak bordo mavili takımın kadrosuna dahil olan Naci Ünüvar'ın sözleşmesi feshedildi.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz ile profesyonel futbolcumuz Naci Ünüvar arasındaki 31.05.2023 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor'da 8 lig maçına çıkan 19 yaşındaki kanat oyuncusu 1 gol atarken, 1 kez de asist yaptı.

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