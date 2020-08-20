Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı

Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.

GEÇEN SEZON BALIKESİR'DEYDİ

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

Trabzonspor geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Andusic'i Balıkesirspor'a kiralık olarak göndermişti. Bosna Hersekli futbolcu TFF 1. Lig'de sadece 10 maçta forma giyebildi.