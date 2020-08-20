Trabzonspor'da Nemanja Andusic ile yollar ayrıldı
Trabzonspor, Nemanja Andusic'in sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu Balıkesirspor'da kiralık olarak geçiren Nemanja Andusic'in sözleşmesinin 50 bin Euro karşılığında feshedildiğini açıkladı.
GEÇEN SEZON BALIKESİR'DEYDİ
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde; "Profesyonel futbolcumuz Nemanja Andusic ile Şirketimiz arasındaki 03.07.2019 başlangıç ve 31.05.2022 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre oyuncuya 50.000.-EUR fesih tazminatı ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."
Trabzonspor geçtiğimiz yıl kadrosuna kattığı Andusic'i Balıkesirspor'a kiralık olarak göndermişti. Bosna Hersekli futbolcu TFF 1. Lig'de sadece 10 maçta forma giyebildi.