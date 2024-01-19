Trabzonspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.
Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.
Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.
Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."
Yorumlar