Trabzonspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."