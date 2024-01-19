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Trabzonspor'da iki oyuncu kadro dışı bırakıldı!

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok için kadro dışı kararı alındı.

Bordo-Mavili kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yönetim Kurulumuz; profesyonel futbolcularımız Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok’un bundan sonraki süreçte A takımdan ayrı olarak idman yapmaları yönünde karar almıştır.

Ayrıca iki oyuncuyla ilgili kulübümüzün disiplin yönetmeliği kapsamında inceleme başlatılmıştır."

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