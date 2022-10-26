Trabzonspor'da forvete çift aday!

UEFA Avrupa Ligi H Grubu’nda yarın Sırbistan’da Kızılyıldız’a konuk olacak Trabzonspor’un tek hedefi ülkeye 3 puanla dönmek. Bordo-mavililer, gruptan çıkma yolunda Kızılyıldız maçında galibiyet istiyor. Ancak takımın golcüsü Maxi Gomez’in cezalı durumda olması keyifleri kaçırmış olsa da, Abdullah Avcı hücumdaki alternatiflerine güveniyor.



Avcı’nın planlamasında birçok isim öne çıkıyor. Özellikle Umut Bozok’un forvette şans bulduğu maçlardaki mücadelesi ve katkısı herkesi rahatlatıyor. Sakatlığı nedeniyle hafta içindeki iki antrenmana katılamayan Djaniny’nin de dünkü çalışmada yer alması, bordo-mavililerin teknik patronunu sevindirdi. Yine son haftalarda takımın lideri olan Marek Hamsik’in yükselen performansı da önemli bir detay olarak göze çarpıyor.

Bakasetas, Trezeguet ve Bardhi de sezon başından beri hem asist hem gol desteğiyle hücuma katkı veren oyuncular arasında yer alıyor. Yusuf Yazıcı da kadroda tecrübeli bir alternatif olarak hocasından şans bekleyenler arasında. Kısacası, Maxi Gomez olmasa da, Abdullah Avcı’nın hem ilk 11 hem de yedek kulübesinde birçok alternatifi bulunuyor.