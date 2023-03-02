Trabzonspor'da deprem! Ağaoğlu istifa etti iddiası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp imzaladığı iddia edildi.

Ahmet Ağaoğlu'nun yerine Ertuğrul Doğan gelecek

Trabzon'un yerel gazetesi olan günebakış'ın haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Gazeteci Umut Eken, Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp, imzaladığını iddia etti.

Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.