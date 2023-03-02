AjansHaber.com.tr Spor Trabzonspor'da deprem! Ağaoğlu istifa etti iddiası

Trabzonspor'da deprem! Ağaoğlu istifa etti iddiası

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa ettiği iddia edildi. Fanatik'ten Umut Eken'in haberine göre; Ağaoğlu istifa dilekçesini imzaladı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp imzaladığı iddia edildi. 

Ahmet Ağaoğlu'nun yerine Ertuğrul Doğan gelecek

Trabzon'un yerel gazetesi olan günebakış'ın haberine göre, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa kararı aldı. Gazeteci Umut Eken, Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp, imzaladığını iddia etti.

Ahmet Ağaoğlu, yönetimden bazı isimlerin 'Olağanüstü kongreye gidelim' önerisinin ardından, 'Yeterli 9 imzayı toplayın. Ben bırakıyorum. Herkesin önü açılsın' karşılığını verdi.

Asbaşkan Ertuğrul Doğan'ın başkan adaylığı için çalışmalara başladığı öğrenildi.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Şenol Güneş 7 futbolcunun biletini kesti!
Fatih Karagümrük'ten Devlet Bahçeli açıklaması!
Kulüpler Birliği'nden protesto açıklaması!
Süper Lig'de iki hafta şifresiz yayın!
Mahkeme o kararı iptal etti!
Cimbom'dan flaş transfer hamlesi!
Şarkıcı Simge'den Icardi'ye kalpli yanıt!