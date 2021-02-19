Trabzonspor'da bir pozitif daha! Vaka sayısı kaç oldu?

Spor Toto Süper Lig takımlarından Trabzonspor'da koronavirüs test sonucu belli oldu. 1 kişinin daha testi pozitif çıktı. Peki bu akşam Başakşehir'e konuk olacak Trabzonspor'da vaka sayısı kaç oldu?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Trabzonspor bu akşam deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak. Maç öncesi Trabzonspor'da 1 kişide daha koronavirüs tespit edildi.

1 kişide daha koronavirüs tespit edildi



Bordo-mavili takımda dün 1 futbolcunun daha Covid-19 testinin pozitif çıktığının açıklanmasının ardından, 7'si futbolcu ve 2'si personel olmak üzere kulüpteki pozitif vaka sayısı 9'a yükselmişti. Trabzonspor'da 1 A takım çalışanın daha testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Vaka sayısı 10'a çıktı

Trabzonspor'da böylece 3'ü personel, 7'si futbolcu olmak üzere Covid-19 vaka sayısı 10'a yükselmiş oldu. Başakşehir ile Trabzonspor arasındaki maç bu akşam saat 19:00'da oynanacak.