Trabzonspor'da ayrılık! Yıldız oyuncu gidiyor

Trabzonspor ve milli takımın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Yönetimsel ve teknik kadro anlamında hareketli saatler yaşayan Bordo-Mavililerde, bazı futbolcular da kariyer planlamasını yaptı. Bu isimlerin başında da Uğurcan Çakır geliyor.

Uğurcan Çakır'dan flaş karar

Hayallerini 1 yıl öteleyen Uğurcan Çakır 8 Eylül 2022 tarihinde Trabzonspor ile 5 yıllık yeni sözleşme imzalayarak kulübe bağlılığını göstermişti. Takımına bonservis geliri kazandırmadan ayrılmak istemeyen Uğurcan Çakır, sezon sonunda kendisine gelecek teklifleri değerlendirme kararı aldı.

Şimdi Avrupa zamanı

Yaklaşık 2 hafta sonra 27 yaşına girecek olan Uğurcan Çakır, artık Avrupa'ya açılmanın zamanının geldiğini düşünüyor. Trabzonspor'un menfaatlerini de göz ardı etmeyen başarılı file bekçisi, her iki tarafı da memnun edecek şartlar altında hayallerine kavuşacak.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla ligde 22 maça çıkan Uğurcan Çakır kalesinde 32 gol gördü. Deneyimli kaleci 9 maçta da kalesini gole kapattı.