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Trabzonspor'da ayrılık! Al Sharjah'a kiralandı

Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny’nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor ile Al Sharjah kulübü Djaniny'nin sezon sonuna kadar kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Oyuncunun bu akşam maça çıkmadan yeni takımı ile sözleşme imzalamaya gideceği ifade edildi.

Djaniny, bu sezon çıktığı 27 karşılaşmada 2 asiste imzasını attı. Yeşil Burun Adalı futbolcunun bordo-mavili takımla olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.

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