Trabzonspor'da ayrılık! 15 milyon euro bedelle...

Geçtiğimiz sezon yıllar sonra şampiyonluk sevinci yaşayan Trabzonspor'da başarının en büyük pay sahiplerinden biri olan Abdülkadir Ömür birçok Avrupa ekibiyle gündeme gelmiş ancak transferi gerçekleşmemişti. Genç yıldız Avrupa hayalini bu sezon sonunda artık gerçekleştirmek istiyor.

İki kulüp Ömür'e talip

Avrupa'nın köklü kulüplerinden Monaco ve Ajax'ın Abdülkadir Ömür'e talip oldukları ileri sürüldü. İki ekibin de yakından takip ettiği genç yıldız için sezon sonunda Trabzonspor'a teklifte bulunacakları iddia edildi.

Trabzonspor'un kulüp tarihine geçecek

Sezon sonu gelecek olan teklifleri değerlendirecek olan Trabzonspor'da yönetim Abdülkadir Ömür için en az 15 milyon euro bekliyor. Transferin bu rakamla gerçekleşmesi halinde 23 yaşındaki yıldız bordo-mavili kulübün en pahalı ikinci satışı olarak tarihe geçecek.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla şu ana kadar 37 resmi maça çıkan Abdülkadir Ömür, bunların 27'sinde ilk 11'de yer aldı. Toplam 2305 dakika sahada kalan 23 yaşındaki yıldız oyuncu, 3 gol ve 2 asistle skora etki edebildi.