Trabzonspor'a şok haber! Yeni transfer sezonu kapattı

Trabzonspor'un yeni transferi Mislav Orsic'ten Bordo-Mavili ekibe kötü haber geldi.

Slovenya'da devam eden hazırlık kampının önceki gün yapılan çalışmasında Hırvat kanat oyuncusu, şanssız bir sakatlık yaşadı. Çift kale maç sırasında Hakan Yeşil ile mücadeleye giren Orsic acı ile yerde kaldı. Sağ dizinden sakatlanan 30 yaşındaki yıldız idmana devam edemedi ve detaylı tetkiklerinin yapılması amacıyla sahadan golf aracıyla ayrıldı.

Çapraz bağları yırtıldı

Yapılan ilk tetkiklerde yıldız oyuncunun çapraz bağlarında yırtık tespit edildi. Mislav Orsic'in en az 9 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Trabzonspor, Mislav Orsic için Southampton ile 2.4 milyon euro karşılığında anlaşmaya varmış ve oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştı.