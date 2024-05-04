Trabzonspor'a Samsun'da soğuk duş!

Trendyol Süper Lig'in 35. haftası Karadeniz derbisine sahne olurken, Yılport Samsunspor sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta hakem Abdulkadir Bitigen düdük çaldı.

Yılport Samsunspor'a galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Taylan Antalyalı (Penaltıdan), 28. dakikada Marius Mouandilmadji ve 36. dakikada Joaquin Fernandez (Kendi kalesine) kaydetti. Trabzonspor'un tek golü ise 32. dakikada Enis Bardhi'den geldi.

Bu sonucun ardından bordo-mavili ekip 58 puanda kalırken, kırmızı-beyazlılar puanını 42'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak. Samsun temsilcisi ise Tümosan Konyaspor deplasmanına konuk olacak.