AjansHaber.com.tr Spor Trabzonspor'a Alman kulübünden dev teklif!

Trabzonspor'a Alman kulübünden dev teklif!

Alman devi Wolfsburg'un, Trabzonspor'un yıldızı için 7 milyon euro'luk transfer teklifinde bulunacağı iddia edildi.

Trabzonspor'un en önemli oyuncularından biri olan Anastasios Bakasetas için Alman ekibi Wolfsburg'un ilgisi tam gaz devam ediyor.

Karadeniz Gazetesi'nin haberine göre; Yeşil-beyazlılar, yüksek bir bonservis bedeliyle Trabzonspor'u ikna etmeye çalışacak. Bundesliga temsilcisinin 7 milyon Euro'ya ek olarak Trabzon'a, bonusların da içinde bulunduğu paket bir teklif sunacağı bilgisine ulaşıldı.

Sözleşmesi 2024'te bitecek Bakasetas'ın da, şartların oluşması durumunda gitmeye sıcak bakacağı konuşuluyor.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Türkiye, EURO 2028 ve 2032 için resmen aday!
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri
Beşiktaş çok uğraşmıştı! Cimbom kadrosuna katıyor
Liverpool'un yıldızı orta sahası Beşiktaş yolunda!
Süper Lig'de 28. haftanın hakemleri belli oldu!
Deneyimli teknik adamla ilk görüşme gerçekleşti!
Mağlubiyet sonrası istifa kararı!