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Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final karşılaşmasında Ankara'da Ankaragücü ile karşılaşan Trabzonspor 3-1 yenilerek kupaya veda etti.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında MKE Ankaragücü ve Trabzonspor, Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Tek maç eleme usulü şeklinde oynanan karşılaşmada Ankaragücü kendi evinde Trabzonspor'u 3-1 yendi ve yarı finale çıktı.

Trabzonspor'un golünü 34. dakikada Abdülkadir Ömür kaydetti. 

Ankaragücü'nün gollerini ise 51. ve 83. dakikada Ali Sowe, 68. dakikada Lamine Diack kaydetti.

Yarı finale çıkan Ankaragücü yarın oynanacak Galatasaray - İstanbul Başakşehir maçının galibi ile yarı finalde karşılaşacak

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