Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında sahasında Adana Demirspor'u 2-0 yenen Trabzonspor, yenilmezlik rekoru kırarak liderliğini sürdürdü.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 26. dakikada Nwakaeme, 54. dakikada Hamsik, kaydetti.
Bordo-mavililer, 15. hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.
- Rekor maçı
Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.
Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.
Trabzonspor, 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde etti.
- Son 8 maçını kazandı
Trabzonspor, son 8 maçından galibiyetle ayrıldı.
Karadeniz ekibi, 8 maçta 24 puan elde ederek şampiyonluk yolunda önemli yol aldı.
- Cornelius erken çıktı
Trabzonspor'da karşılaşmanın 6. dakikasında sakatlanan Danimarkalı golcü Cornelius oyuna devam edemedi.
Başına darbe alarak alnı açılan oyuncuya hastanede 8 dikiş atıldığı bildirildi.
- Kolbastı oynayarak kutladılar
Trabzonsporlu oyuncular maç sonunda kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.
Orta alanda toplanan oyuncular, taraftarları önünde kolbastı oynayarak büyük sevinç yaşadı.
- Avcı'ya sevgi gösterileri
Taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.
Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.
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