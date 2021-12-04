Trabzonspor, yenilmezlik rekoruyla liderliğini sürdürdü

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 26. dakikada Nwakaeme, 54. dakikada Hamsik, kaydetti.

Bordo-mavililer, 15. hafta sonunda 11 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 39'a yükselterek maç fazlasıyla en yakın rakipleri İttifak Holding Konyaspor ve Atakaş Hatayspor'un 13 puan önünde liderliğini sürdürdü.

- Rekor maçı

Trabzonspor, Adana Demirspor'u yenerek 1995-96 sezonun ardından en uzun yenilmezlik rekoru kırdı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 27 maçta yenilmedi.

Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 16 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

Trabzonspor, 1995-96 sezonun ardından 26 sezon sonra en uzun yenilmezlik serisini elde etti.

- Son 8 maçını kazandı

Trabzonspor, son 8 maçından galibiyetle ayrıldı.

Karadeniz ekibi, 8 maçta 24 puan elde ederek şampiyonluk yolunda önemli yol aldı.

- Cornelius erken çıktı

Trabzonspor'da karşılaşmanın 6. dakikasında sakatlanan Danimarkalı golcü Cornelius oyuna devam edemedi.

Başına darbe alarak alnı açılan oyuncuya hastanede 8 dikiş atıldığı bildirildi.

- Kolbastı oynayarak kutladılar

Trabzonsporlu oyuncular maç sonunda kolbastı oynayarak galibiyeti kutladı.

Orta alanda toplanan oyuncular, taraftarları önünde kolbastı oynayarak büyük sevinç yaşadı.

- Avcı'ya sevgi gösterileri

Taraftarlar, bordo-mavili takım soyunma odasına gittikten sonra Abdullah Avcı'yı geri çağırarak, 'Şampiyon' 'Trabzon seninle gurur duyuyor' tezahüratlarında bulundu.

Abdullah Avcı da tribünleri selamlayarak taraftarlara karşılık verdi.