Trabzonspor uzatmalarda esti!

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Ümraniyespor sahasında Trabzonspor'u konuk etti.

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ümraniyespor 12. dakikada Umut Nayir'in golüyle 1-0 öne geçti. Trabzonspor 90+3. dakikada Vitor Hugo'nun golüyle 1-1 beraberliği yakaladı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma uzatmalara gitti. Trabzonspor maçın 104. ve 111. (P) dakikalarında Yusuf Yazıcı ile 114. dakikada da Maxi Gomez'in ayağından bulduğu gollerle 4-1'lik üstünlüğü yakalamayı başardı.

Maçta başka gol olmayınca karşılaşma Trabzonspor'un 4-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselirken Ümraniyespor turnuvaya veda etti.