Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ediyor
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, Gaziantep FK'yı 3-0 yendi.
Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny, 45. dakikada Cornelius kaydetti.
Bordo-mavililer, 13. hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 33'e yükselterek en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 7 puanlık farkı korudu.
Konuk takım Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.
- 25 maçlık yenilmezlik serisi
Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.
Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,11 beraberlik elde etti.
- Gervinho unutulmadı
Trabzonsporlu oyuncular, ilk golün ardından gol sevincinde Gervinho'yu unutmadı.
Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Gervinho'nun formasını açarak gol sevincini yaşadı.
- Taraftarlar, soyunma odasına giden takımı sahaya döndürdü
Trabzonspor taraftarı, maçın bitiminin ardından soyunma odasına giden takımı, tezahüratlarla sahaya döndürdü.
Bordo-mavili taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" diye bağırarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken Abdülkadir Ömür, orta alana toplanan oyuncularla birlikte üçlü çektirdi.
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