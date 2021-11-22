Trabzonspor, namağlup lider olarak yoluna devam ediyor

Medical Park Stadı'nda oynanan karşılaşmada bordo-mavili takımın gollerini 19. dakikada Abdülkadir Ömür, 42. dakikada Djaniny, 45. dakikada Cornelius kaydetti.

Bordo-mavililer, 13. hafta sonunda 10 galibiyet, 3 beraberlik ile puanını 33'e yükselterek en yakın rakipleri Atakaş Hatayspor ve İttifak Holding Konyaspor ile 7 puanlık farkı korudu.

Konuk takım Gaziantep FK ise 15 puanda kaldı.

- 25 maçlık yenilmezlik serisi

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde ligdeki yenilmezlik serisini 25 maça çıkardı.

Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 25 lig maçında yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet,11 beraberlik elde etti.

- Gervinho unutulmadı

Trabzonsporlu oyuncular, ilk golün ardından gol sevincinde Gervinho'yu unutmadı.

Abdülkadir Ömür, sakatlığı nedeniyle ameliyat edilen ve sezonu kapatan Gervinho'nun formasını açarak gol sevincini yaşadı.

- Taraftarlar, soyunma odasına giden takımı sahaya döndürdü

Trabzonspor taraftarı, maçın bitiminin ardından soyunma odasına giden takımı, tezahüratlarla sahaya döndürdü.

Bordo-mavili taraftarlar, "Şampiyon Trabzonspor" diye bağırarak takımlarına sevgi gösterilerinde bulunurken Abdülkadir Ömür, orta alana toplanan oyuncularla birlikte üçlü çektirdi.