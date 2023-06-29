Trabzonspor transfere doymuyor! Hırvat oyuncu İstanbul'da!

Trabzonspor'un transfer görüşmelerine başladığı 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, İstanbul'a geldi.

Geçen sezon İngiliz ekibi Southampton'da forma giyen 30 yaşındaki Hırvat yıldız, Macaristan'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı'na ulaştı.

Kulüp yetkilileri tarafından karşılanan 30 yaşındaki Hırvat oyuncu Mislav Orsic, özel araçla İstanbul Havalimanı'ndan ayrıldı.

Dün akşam saatlerinde KAP'a bildirmişti

Trabzonspor dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Orsic'in transferi için kulübü ile görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Bordo-mavili takımda özellikle teknik direktör Nenad Bjelica, Orsic'i kadroda görmeyi çok istiyordu.