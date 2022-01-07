Trabzonspor sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı

56. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasına ceza alanı içinde Cornelius'un kafa vuruşunda, top yandan auta gitti.

61. dakikada Bakasetas'ın kullandığı serbest atışta kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hüseyin Türkmen tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak savunmadan döndü.

75. dakikada Hamsik'in sağdan ortasına ceza alanı içinde Dorukhan Toköz'ün kafa vuruşunda, top üsten auta çıktı.

78. dakikada sol çaprazdan ceza alanına giren Nwakame'nin şutunda kaleci Ertaç Özbir'den dönen topu Hamsik tamamladı. Bir kez daha Ertaç'dan dönen topu Cornelius filelere gönderdi ancak ofsayt gerekçesiyle gol geçerli sayılmadı.

Kalan bölümde her iki takımın da çabaları gol getirmedi ve Trabzonspor karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.