Trabzonspor Monaco deplasmanında!

UEFA Avrupa Ligi H grubu 3. maçında Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya konuk oluyor. II. Louis Stadyumu'nda TSİ 19.45'te başlayacak karşılaşmayı Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan Giorgi Kruashvili yönetecek. Müsabakanın yardımcı hakemleri ise Levan Varamishvili ve Zaza Pipia olacak.

Fransa'da kaybetmiyor

Bordo-mavililer, gruptaki ilk maçında konuk olduğu Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 kaybederken, ikinci maçında ise sahasında Sıbristan'ın Kızılyıldız ekibini 2-1 yendi.

Fransız kulüpleriyle daha önceki eşleşmelerde deplasmanda yenilgi yüzü görmeyen Trabzonspor seriyi devam ettirmek istiyor.

Visca, Dorukhan ve Peres yok

Bordo mavili ekipte ameliyat olan Dorukhan Toköz ile sakatlıkları nedeniyle UEFA listesinde yer almayan Serkan Asan, Bruno Peres ve Edin Visca karşılaşmada yer alamayacak.



