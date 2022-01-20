Trabzonspor, 22. hafta maçında konuk ettiği GZT Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı.

Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

Konuk GZT Giresunspor, 68. daikada Umut Nayır ile 1-0 öne geçti. Bu gole ev sahibi Trabzonspor, forveti Andreas Cornelius ile 78. dakikada yanıt verdi. 1-1

Bordo-mavili ekip, 90+2. dakikad VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı.

Bakasetas'ın kullandığı atışı kaleci Okan çeldi. Ancak hakem Alper Ulusoy, VAR incelemesi sonrası penaltı atışını tekrarlattı.

Yeniden toğun başına geçen Bakasetas'ın kullandığı atışta Giresunspor kalecisi Okan bir kez daha gole izin vermedi ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Lider Trabzonspor puanını 51'e GZT Giresunspor ise 26'ya çıkardı.

Öte yandan Trabzonspor'da sarı kart gören Hüseyin Türkmen ile Yusuf Erdoğan sarı kart görerek pazar günü oynanacak Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

Ligin ilk yarısında Giresun'da oynanan karşılaşmayı Trabzonspor 1-0 kazanmıştı.