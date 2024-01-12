Derbi tarihi belli oldu! İşte 3 haftalık program
TFF, Süper Lig'in 21, 22 ve 23. haftalarının programını açıkladı. Buna göre Trabzonspor-Galatasaray derbisi 21 Ocak Pazar günü oynanacak.
Trendyol Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın maç programları belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig'in 21, 22 ve 23. hafta müsabaka programını duyurdu.
TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 21, 22 ve 23. haftanın karşılaşma programları şu şekilde:
21. Hafta
20 Ocak Cumartesi
13.30 Kasımpaşa- Hatayspor
16.00 Fatih Karagümrük - RAMS Başakşehir
16.00 Corendon Alanyaspor - Çaykur Rizespor
19.00 Adana Demirspor - MKE Ankaragücü
19.00 Pendikspor - Beşiktaş
21 Ocak Pazar
13.30 Sivasspor - Gaziantep FK
16.00 Konyaspor - Antalyaspor
16.00 Fenerbahçe - Samsunspor
19.00 Trabzonspor - Galatasaray
22 Ocak Pazartesi
20.00 Kayserispor - İstanbulspor
22. Hafta
23 Ocak Salı
17.00 Hatayspor - Corendon Alanyaspor
20.00 Pendikspor - Kasımpaşa
20.00 Beşiktaş - Adana Demirspor
24 Ocak Çarşamba
17.00 MKE Ankaragücü - Fatih Karagümrük
17.00 Gaziantep FK - Konyaspor
20.00 Antalyaspor - Sivasspor
20.00 RAMS Başakşehir - Fenerbahçe
25 Ocak Perşembe
17.00 Samsunspor - Kayserispor
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor
20.00 Galatasaray - İstanbulspor
23. Hafta
27 Ocak Cumartesi
16.00 Corendon Alanyaspor - Pendikspor
19.00 Adana Demirspor - Hatayspor
28 Ocak Pazar
13.30 Konyaspor - RAMS Başakşehir
16.00 Fatih Karagümrük - Çaykur Rizespor
16.00 Sivasspor - Beşiktaş
19.00 Fenerbahçe - MKE Ankaragücü
29 Ocak Pazartesi
17.00 İstanbulspor - Samsunspor
17.00 Kayserispor - Antalyaspor
20.00 Trabzonspor - Kasımpaşa
20.00 Galatasaray - Gaziantep FK
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