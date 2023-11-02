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Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan kişi tutuklandı

Bursa'da, arkadaşıyla evinin bulunduğu sokakta kaldırımda oturan Trabzonspor formalı çocuğun yüzüne biber gazı sıkan zanlı tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli V.İ'nin "kendini savunamayacak durumda olan mağdura karşı kasten yaralama" ve "silahla kasten yaralama" suçlarından 5 farklı olayda daha şüpheli olduğunun tespit edildiği belirtildi.

Toplamda 6 farklı olaydan tutuklama talebiyle Bursa Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen V.İ'nin tüm suçlamalardan ayrı ayrı tutuklanmasına karar verildiği bildirildi.

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