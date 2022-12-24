Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti!
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor sahasında Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 15. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında lider Fenerbahçe'yi konuk etti. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı bordo-mavili ekip 2-0 kazandı.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri 61. dakikada Maxi Gomez ile 90+10. dakikada Trezeguet kaydetti.
Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 26'ya yükseltirken lider Fenerbahçe, 29 puanda kaldı.
Gelecek hafta Fenerbahçe sahasında Hatayspor'u konuk edecek. Trabzonspor da deplasmanda Fatih Karagümrük'le karşılaşacak.
Ayrıntılar gelecek..
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