Süper Lig'de zirve yarışında kritik hafta!
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında bu akşam deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. İşte, iki takımın muhtemel 11'leri ve maça dair son gelişmeler.
Fenerbahçe, şampiyonluk yarışında kritik Trabzonspor deplasmanında 3 puan mücadelesi verecek.
Trazonspor ise Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftada kazanarak üçüncülüğünü perçinlemek istiyor.
Papara Park'ta oynanacak ve saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ligde son 4 maçını kazanan ve bu süreçte UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Union Saint-Gilloise'ı saf dışı bırakarak çeyrek finale yükselen sarı-lacivertliler, Trabzonspor engelini aşarak zirve yarışında puan kaybı yaşamak istemiyor.
Teknik direktör İsmail Kartal'ın öğrencileri, haftaya 76 puanla Galatasaray'ın 2 puan gerisinde 2. sırada giriyor.
3 eksik
Fenerbahçe, Trabzonspor deplasmanında 3 oyuncusundan faydalanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş, zorlu deplasmanda takımlarını yalnız bırakacak.
9 isim sınırda
Fenerbahçe'de 9 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.
Sarı-lacivertlilerde Bright Osayi-Samuel, Sebastian Szymanski, Cengiz Ünder, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Rodrigo Becao, Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Michy Batshuayi, oynamaları ve kart görmeleri durumunda Adana Demirspor karşısında forma giyemeyecek.
Muhtemel 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, JOosterwolde, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Thomas Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Enis Bardhi, Trezeguet, Nicolas Pepe.
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