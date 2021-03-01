Trabzonspor faturayı hakeme kesti: "Uzaydan baksanız bile..."

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakem kararlarını eleştirdi.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu maç hakkında değerlendirmeler yaptı.

Hakem eleştirisi

Mücadelenin son anlarında Valencia ile Bakasetas arasında geçen pozisyonu vurgulayan Ağaoğlu, "Valencia'nın Bakasetas'a yaptığı hareketi uzaydan inceleseniz yine penaltı. Bu kadar üst üste hatayı bizim maçlarda yapıyorsan ya gideceksin kendini eğiteceksin ya da bu işi bırakacaksın." dedi.

"Çekmediğimiz kalmadı"

Dış faktörlerin maça etki etmesi konusu hakkında ise Ahmet Ağaoğlu şunları söyledi: "Geçen seneden beri Yaşar Kemal Uğurlu'dan çekmediğimiz kalmadı. Dış faktörlerin maç sonucuna etki etmesi hoş bir şey değil."