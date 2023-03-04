Trabzonspor evinde kaybetti!

Süper Lig'in 24. haftasında Trabzonspor ve Ümraniyespor, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde karşı karşıya geldi.

Ümraniyespor, deplasmanda ligin son şampiyonu Trabzonspor'u Sekidika ve Umut'un golleriyle 2-1 mağlup etmeyi başardı ve beş maç sonra ligde galibiyetle tanıştı.

Trabzonspor üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 36 puanda kaldı. Ümraniyespor ise ligde 4. galibiyetini aldı ve puanını 18 yaptı.