Trabzonspor efsanesi Özkan Sümer hayatını kaybetti
Trabzonspor'un eski başkanı ve teknik direktörü Özkan Sümer tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Bordo-mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer, bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesinde hayatını kaybetti.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Sümer'in cenazesinin, bugün Maçka ilçesinde toprağa verilmesi planlanıyor.
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