Trabzonspor - Beşiktaş derbisinin muhtemel 11'leri
Trabzonspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek. Peki Trabzonspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında 16 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Trabzonspor - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak haftanın kapanış karşılaşması, saat 20.30'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Trabzonspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak.
Ligin ilk yarısında İstanbul'da oynanan maç 2-2 beraberlikle sonuçlanmıştı.
Muhtemel 11'ler
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Siopis, Doğucan, Trezeguet, Bakasetas, Markovic, Gomez
Beşiktaş: Mert, Onur, Saiss, Colley, Masuaku Salih, Gedson, Ghezzal, Maxim, Redmond, Aboubakar
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