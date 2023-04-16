Trabzonspor - Beşiktaş derbisi başladı
Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte ilk 11'ler ve canlı skor!
Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Dev mücadele başladı.
İşte ilk 11'ler:
Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez
Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar
Canlı Skor
Trabzonspor: 0 - 0 Beşiktaş
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