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Trabzonspor - Beşiktaş derbisi başladı

Süper Lig'in 29. haftasında Trabzonspor kendi evinde Beşiktaş'ı konuk ediyor. İşte ilk 11'ler ve canlı skor!

Trabzonspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 29. haftasında karşı karşıya geliyor. Dev mücadele başladı.

İşte ilk 11'ler:

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Hüseyin, Denswil, Eren, Peres, Siopis, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Markovic, Maxi Gomez

Beşiktaş: Mert, Onur, Colley, Saiss, Masuaku, Salih, Gedson, Maxim, Redmond, Ghezzal, Aboubakar

Canlı Skor

Trabzonspor: 0 - 0 Beşiktaş

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