AjansHaber.com.tr Spor Trabzonspor Benik Tunani Afobe transferini KAP'a b

Trabzonspor Benik Tunani Afobe transferini KAP'a bildirdi

Trabzonspor, Benik Tunani Afobe'yi 1 yıllığına kadrosuna kattığını resmen açıkladı.

Trabzonspor, Stoke City'nin Kongolu forvet Benik Afobe'yi kadrosuna kattığını KAP'a bildirdi.

KAP'a yapılan bildiride, "Profesyonel futbolcu Benik Afobe’nin kulübümüze transferi konusunda İngiltere’nin Stoke City Kulübüyle anlaşma sağlanmıştır. Ayrıca Benik Afobe ile 1 yıllık anlaşma yapılmıştır." ifadeleri yer aldı.

27 yaşındaki Benik Afobe ile 2019 yazında Fenerbahçe de ilgilenmişti.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Vedat'a dev rakam verildi
Souza resmen Beşiktaş'ta
Göztepe 45 yıl sonra lider
Tisserand Fenerbahçe'de
Sörloth tercihini yaptı
BJK'de Souza krizi
Azerbaycan'da muhtemel 11'ler