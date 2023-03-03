Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu istifa etti!

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun istifa dilekçesini yazıp imzaladığı bildirildi.

Ahmet Ağaoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Benden sonra göreve gelecek olan arkadaşlarımın ve büyüklerimin kulübümüzü çok daha yükseklere taşıyacağını ve başarı ile yöneteceklerine tüm kalbimle inanıyorum. Göreve gelecek başkan ve yöneticilere çok daha fazla destek olmaları en büyük temennimdir."