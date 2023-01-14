Trabzonspor, Başakşehir'i 1 golle mağlup etti!

Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Başakşehir'i konuk etti. Mücadelede Ali Şansalan görev aldı. Karşılaşma Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynandı. Müsabakayı ev sahibi ekip Trabzonspor 1-0 kazandı. Maçın 90+6. dakikasında Başakşehir'de Okaka, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.

Trabzonspor, bu sonuç ile ligde ki puanını 32'ye yükseltirken Başakşehir ise 34 puanda kaldı.

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR: 1-0

GOL: 21' Anastasios Bakasetas

KIRMIZI KART: 90+6 Okaka