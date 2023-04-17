Trabzonspor aradığı hocayı Hırvatistan'da buldu!

Trabzonspor'un Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica ile görüştüğü belirtildi.

Trabzonspor'a yakınlığı ile bilinen 61saat.com'un haberine göre, bordo-mavili yönetim, Nenad Bjelica ile yaptığı görüşmelerde sona geldi.

Trabzonspor Yönetimi, Dinamo Zagreb'in ardından NK Osijek'i çalıştıran ve Ağustos ayından bu yana boşta olan Nenad Bjelica'yı Türkiye'ye davet etti. Hırvat teknik adamın bu akşam Türkiye’de olması bekleniyor.

Dinamo Zagreb ile 99 maç

Hırvatistan futbolunun önemli isimlerinden biri olan Nenad Bjelica, Dinamo Zagreb'de görev yaptığı süre boyunca büyük başarılara imza attı. Teknik direktörlük kariyerindeki bu önemli dönemde, Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, toplam 99 maça çıktı.

Bjelica yönetimindeki Dinamo Zagreb, 71 galibiyet, 15 beraberlik ve 13 mağlubiyet alarak dikkat çekti. Takım ayrıca, 196 gol atarken, kalesinde sadece 63 gol gördü.

2017-18 ve 2018-19 sezonlarında Hırvat Kupası'nı kazanan Dinamo Zagreb, ayrıca 2018-2019 sezonunda Hırvatistan Ligi'ni şampiyon olarak tamamladı. Bjelica, takımıyla birlikte 2019-2020 sezonunda da Süper Kupa'yı kazanma başarısını gösterdi.