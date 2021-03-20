Trabzonspor - Ankaragücü! Muhtemel 11'ler

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile Ankaragücü karşı karşıya geliyor. İşte zorlu mücadelenin muhtemel ilk 11'leri...

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor, MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Medical Park Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Zorbay Küçük yönetecek. Trabzonspor - Ankaragücü maçı beIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

Hikmet Karaman'ın göreve gelmesiyle çıkışa geçen ve düşme hattının bir üst basamağına çıkan MKE Ankaragücü, son 3 maçını kazandı. Karaman döneminde 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertliler, 29 puan ve averajla 17. sırada yer alıyor.

Ligin son 4 haftasında 4 puan toplayarak zirve yarışında yara alan bordo-mavililer, MKE Ankaragücü karşısında moral bulmak istiyor. Son iki maçını kazanamayan Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor ise 52 puanla 4. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşmayı Trabzonspor, Lewis Baker'ın frikikten attığı golle 1-0 kazanmıştı.

İki takımın eksikleri

Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür ile Norveçli futbolcu Andres Trondsen'in sakatlıkları nedeniyle kadroda olmayacak.

Ankaragücü'nde cezalı Kitsiou ile sakatlığı süren Lukasik karşılaşmada yer alamayacak.

Muhtemel 11'ler

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Hüseyin, Hugo, Edgar İe, Marlon, Berat Özdemir, Flavio, Bakasetas, Nwakaeme, Ekuban ve Djaniny

Ankaragücü: Friedrich, Atakan, Sarlija, Kulusic, Atila, Voca, Geraldo, İbrahim, Endri, Lobzhanidze, Börven