Trabzonspor 8 yıl aradan sonra tur için sahada!

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu son maçında bugün Macaristan ekibi Ferencvaros takımı ile karşı karşıya gelecek. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 20.45'de başlayacak karşılaşmayı Alman hakem Harm Osmers yönetecek.

Ferencvaros'un 10 puanla lider olduğu grupta 6 puanla 3. sırada yer alan Bordo-Mavililer, 7 puanla 2. sırada bulunan ve son maçta sahasında Kızılyıldız ile karşılaşacak Monaco'nun önüne geçerek bir üst tura çıkmak istiyor. Trabzonspor ilk kez mücadele ettiği Avrupa Ligi'nde 2013-2014 sezonunda gruptan lider olarak, 2014- 2015 sezonunda ise ikinci olarak çıkma başarısı göstermişti.

Bordo Mavililer, bu sezon grupta 2. sırayı alması halinde 8 sezon sonra Avrupa'daki başarısını tekrarlamış olacak. Monaco'nun puan kaybetmesi ve temsilcimizin maçı kazanması halinde gruptan ikinci olarak çıkmayı başaracak olan Trabzonspor, tamamen maça kenetlenmiş durumda. Trabzonspor'da kart cezalısı Maxi Gomez ve sakatlığı bulunan Dorukhan Toköz maç kadrosunda bulunmuyor.