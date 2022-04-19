Trabzonspor: 1 - Yukatel Kayserispor: 0
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor, Yukatel Kayserispor'u 1-0 yendi.
58. dakikada Emrah Başsan'ın ceza alanı sağ çaprazından şutunda, kaleci Uğurcan Çakır yerden sekerek sağ köşesine gelen topu çelmeyi başardı.
63. dakikada sağdan ceza alanına giren Abdülkadir Ömür'ün şutunda, kaleci Lung topu kontrol etti.
77. dakikada Thiam'ın sağdan ortasında, Uğurcan Çakır'ın müdahale etmeye çalıştığı topu Cardoso kaleye göndermek istedi ancak meşin yuvarlak etkisiz şekilde auta çıktı.
78. dakikada Visca'nın sağdan ortasına Cornelius'un kafa vuruşunda, kaleci Lung yatarak topa sahip oldu.
87. dakikada Trabzonspor golü buldu. Nwakaeme'nin soldan ortasında topu göğsüyle kontrol eden Cornelius, meşin yuvarlağı yerden filelere gönderdi: 1-0.
90+4. dakikada İlhan Parlak'ın kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır sağ köşesine gelen topu çeldi.
Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
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