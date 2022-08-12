Trabzonspor: 1 - Atakaş Hatayspor: 0
Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında Trabzonspor, Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.
63. dakikada soldan son çizgiye inen Eren Elmalı'nın penaltı noktası yakınına çıkardığı topa Kouassi, gelişine vurdu. Kaleci Erce Kardeşler'in çıkardığı topu savunma uzaklaştırdı.
71. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Eren Elmalı'nın soldan pasında, ceza yayı gerisinde Abdülkadir Ömür, şık bir vuruşla topu kaleci Erce Kardeşler'in sağından filelere gönderdi: 1-0.
79. dakikada Abdülkadir Ömür'ün ara pasında kaleci Erce Kardeşler ile ceza sahasında karşı karşıya kalan Djaniny'in şutunda, Erce Kardeşler tehlikeyi topu kornere göndererek önledi.
90. dakikada Bakasetas'ın soldan kullandığı korner atışında, ceza alanı içinde iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda, top az farkla üsten auta gitti.
Bordo-mavililer, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.
Stat: Şenol Güneş Spor Kompleksi
Hakemler: Abdulkadir Bitigen, Serkan Ok, Alpaslan Dedeş
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Denswil, Hugo, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat (Dk. 46 Abdülkadir Ömür), Siopis, Bakasetas, Visca (Dk. 44 Kouassi), Trezeguet (Dk. 90+2 Yusuf Erdoğan), Cornelius (Dk. 74 Djaniny)
Atakaş Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 74 Sadık Baş), Falette, Vranjes, Adekugbe, Musa Çağıran (Dk. 46 Onur Ergün), Aabid (Dk. 80 Boudjemaa), Riberio (Dk. 88 Varga), Lobjanidze, Saint-Louis (Dk. 73 Kamara), El Kaabi
Gol: Dk. 71 Abdülkadir Ömür (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk. 11 Riberio, Dk. 45 Musa Çağıran, Dk. 90+1 Kamara (Atakaş Hatayspor), Dk. 37 Yusuf Erdoğan (yedek kulübesi), Dk. 90 Bakasetas (Trabzonspor)
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