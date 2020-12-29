Trabzonlu genç yetenek insansız hava aracı yaptı

Türkiye, milli teknoloji hamlesiyle kendi teknolojisini üreten ve kendi yazılımını yapan bir ülke olarak savunma sanayisinde güçlenmeye devam ediyor. Bu alanda Türkiye'nin ilk milli ve özgün SİHA ve İHA'larını üreten Selçuk Bayraktar ise gençlere ilham ve ışık oluyor.

Selçuk Bayraktar'ın izinden gittiğini söyleyen Trabzon, Çaykaralı genç yetenek Melikşah Ayaz, 2 metrelik insansız hava aracı yaparak büyük bir başarıya imza attı. Bu alanda ekip arkadaşlarıyla birlikte İHA yarışmalarına katıldıklarını söyleyen genç yetenek, birçok ödülün sahibi olduklarını söyledi.

AYAZ: "BİZİM EN BÜYÜK HEDEFİMİZ ÜLKEMİZE FAYDALI OLMAK"

Ürettikleri insansız hava aracıyla ilgili bilgi veren genç yetenek Melikşah Ayaz; "İnsansız hava aracımız; 2 metre ölçüye sahip, otonom uçuş/kalkış ve otonom atış sistemi olan, 50 kilometre menzil mesafesine sahiptir. Ayrıca havada 20-25 dakika kalıp görüntü alabiliyor. Bizim en büyük hedefimiz ülkemize faydalı olup z kuşağını daha neler başarabileceğini kanıtlamak olacaktır yine bu alanda daha büyük tam donanımlı bir İnsansız Hava Aracı tasarlamak ve gökyüzü ile buluşturmak olacaktır" dedi.

"MODEL UÇAK KURSLARI AÇIP EĞİTİM VERDİK"

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde yaşayan Melikşah Ayaz, bu yola nasıl girdiğin şu sözlerle anlattı:

"İnsansız Hava Araçlarına olan ilgim 2013 senesinde Akçeşme İlköğretim okulumuzda açılan THK model uçak kursuna yakın arkadaşlarım ile beraber katılım sağlayarak başladı. İlerleyen zamanlarda da kendimizi geliştirmek adına çeşitli model uçak kurslarına daha katılım sağladık. Bu süreçte ilçemizde varlığını öğrendiğimiz Türk Hava Kurumu bünyesinde kurulan Genç Kanatlar Topluluğu'na arkadaşlarım olan Eyüp Can Yazıcı ve Güraycan Mermer ile üye olmaya karar verdik. Burada hocamız Tamer Kölek ile beraber çeşitli okullarda öğrencilere, model uçak kursları açıp eğitim verdik."

"ULUSAL ÇAPTA BİRÇOK BAŞARIYA İMZA ATTIK"

Elde ettiği başarıda Selçuk Bayraktar'ın payının olduğunu söyleyen Melihşah Ayaz, şunları söyledi:

"Bu alanda kendimizi daha iyi geliştirmek için hep beraber birçok çalışma yapıp çeşitli ulusal çaptaki İHA yarışmalarına katılıp birincilik dahil birçok derece elde ettik. Bizlere rol model olan hemşerimiz Selçuk Bayraktar abimizin Bayraktar Mini İHA ile Güneydoğu'da elde ettiği başarıları gururla izleyip izinden devam etmeye karar verdik. Bu süreçte sayısız İnsansız Hava Aracı tasarlayıp ürettik, ürettiğimiz araçlarımızı resmi şekilde kullanabilmek için aynı zamanda İHA-1 ehliyeti alma başarısı gösterdik."