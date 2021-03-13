Trabzon'da transferin gözde ismi Uğurcan Çakır...

Trabzonspor Süper Lig'de bir taraftan şampiyonluk mücadelesi verirken bir taraftan da sezon sonu yapılacak transfer gelişmeleri gündemde! Bordo mavililerde transferin gözde ismi Uğurcan Çakır, Avrupa devlerinin listesine girdi. Detaylar haberimizde...

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın transferinde gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

UĞURCAN İÇİN TALİPLER ARTIYOR

Fanatik'in haberine göre geçtiğimiz günlerde menacerini değiştiren ve Pique ile Herrera gibi önemli isimlerin temsilcisi olan Arturo Canales'le anlaşarak Avrupa'ya açılan Uğurcan Çakır değere bindi. Daha önce ismi Chelsea, Liverpool ve Sevilla gibi devlerle anılan milli file bekçisine şimdi de Leipzig, Brighton ve West Bromwich kancayı taktı. Öte yandan 25 yaşındaki eldiven, Fransız ekiplerinin de radarında.

KENAN KARAMAN LİSTEDE!

Ara transfer döneminde Trabzonspor ve Galatasaray'ın radarında olan Milli futbolcu için Bordo- Mavililer, hâlâ yakın takipte. Fırtına sezon sonunda Alman ekibi Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesi sona erecek olan 27 yaşındaki oyuncuyu bonservissiz bir şekilde kapmak için elini çabuk tutmaya çalışıyor.